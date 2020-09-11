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İçişleri’nden 81 ile genelge: Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak

Karantina kurallarını ihlal edip toplum sağlığını hiçe sayan sorumsuzlara karşı harekete geçen valilikler bu kişilerin KHK yurtlarına yerleştirilmesine karar vermişti. Valiliklerin tek tek aldığı bu karar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 ilin tamamında yürürlüğe konuldu. 

12:29 -
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İçişleri’nden 81 ile genelge: Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak

Corona virüsü tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak toplumda risk yaratan kişiler için bazı valilikler harekete geçmiş ve bu kişilerin KHK yurtlarına yerleştirilmesine karar vermişti.

Valiliklerin tek tek aldığı kararın ardından bugün 81 ilin tamamına genele gönderen İçişleri Bakanlığı, uygulamayı yurt geneline yaydı.

Bakanlık tarafından gönderilen genelgeye göre, evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt veya pansiyonlarda tamamlayacak.

Uygulama, izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikteki yerlerde kalanlar için de geçerli olacak. İzolasyon için tahsis edilecek yurt ve pansiyonların yönetimi bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle yürütülecek.

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Son güncelleme: 12:37 11.09.2020
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