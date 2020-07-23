İçişleri Bakanlığı’ndan ‘göreve iade’ açıklaması

İçişleri Bakanlığı, ‘FETÖ itirafçısı olan üç vali yardımcısı, iki kaymakam görevlerine iade edildi’ başlıklı haberde yer alan bilgilerin asılsız olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı.

“Söz konusu asılsız habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bazı kesimler tarafından Bakanlığımız kurumlarına yönelik yapılan tezviratlar karşılıksız çıkınca, şimdi de mülki idare amirlerimize yönelik tezvirata geçildiği açıktır. FETÖ ile mücadele Bakanlığımızca titizlikle, kararlılıkla devam ettirilmekte ve milli beka meselesi olarak görülmektedir. Bugüne kadar hiçbir FETÖ itirafçısı görevine iade edilmemiştir.”