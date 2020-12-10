İçişleri’nin genelgesi sonrası Galata Köprüsü’ne sarı çizgiler çizildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri zabıta eşliğinde, Galata Köprüsü üzerinde olta balıkçıları arasındaki sosyal mesafe sınırlarını belirtecek yer işaretleme çalışmalarına başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, son dönemde yeni tip corona virüsü salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı belirtilmişti.

Genelgede, “Sahil bantlarında olta balıkçılığı faaliyetinde bulunan kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemeleri (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak. Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için zabıta personeli, alan sorumlusu olarak belirlenecek. Alan sorumlusu zabıta personeli, kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarını sağlayacak” denilmişti.

“3 ADIMLIK YERDE 4 KİŞİ”

Olta balıkçıları arasındaki sosyal mesafe sınırlarının daha önce belirlenmesi gerektiğini belirten vatandaştan genelgeye olumlu tepki geldi.

Olta balıkçılığı yapan Yusuf B., şu ifadeleri kullandı:

* Çok fazla balıkçı olduğu için biz bir türlü sosyal mesafeye uyamıyorduk. Ben uysam diğeri uymazdı. Bu çalışma çok önceden yapılmalıydı.

* Genelge dün akşam yayınlandı, bizim de zaten akşam haberimiz oldu. Sabah geldiğimizde, İBB çalışmalara başlamadan önce ben ve birkaç arkadaşım sosyal mesafeyi koruyarak balık tutmaya başladık.

* Daha sonra biri gelip yanımdakiyle aramıza girmeye çalıştı, kendisini uyardım da başka yere gitti. Bu genelgeden önce 3 adımlık yerde 4 kişi duruyordu. Böylesi iyi oldu.

“DAHA ÖNCE UYARILINCA KIZIYORLARDI”

İBB ekiplerine çalışmaları sırasında yardımcı olduklarını ifade eden olta balıkçısı Nurettin Uluoğulları, şöyle konuştu:

* Ben yaşlı adamım, dibime sokulanı uyarıp araya mesafe koyuyordum ama bu corona genç, yaşlı, kadın, erkek ayırmıyor. Herkes kurallara uymak zorunda. Buraya da böyle bir kuralın konması etkili olacaktır.

* Belediye çalışanlarına da çalışmaları sırasında yardımcı oluyoruz. Sağ olsun diğer balıkçılarda sorun çıkarmıyor.

* Sosyal mesafeye uymayan birini uyardığımda bana kızıp ‘daha ne kadar uzaklaşayım' diyordu. Şimdi uyardığımda kimse tepki gösteremeyecek.

İBB çalışanlarının zabıta eşliğinde yaptığı yer işaretleme çalışmalarının ardından vatandaşın kurallara uyduğu görüldü. Fahrettin ÖZTÜRK/SÖZCÜ