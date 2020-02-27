İçki sahte tekel gerçek… Elinde koliyle yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.Y. isimli bir şahsın, İstanbul'da bulunan bir apartmanın zemin katındaki depoda sahte içki ürettiği bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; M.Y.'nin depoda ürettiği sahte içkileri, pet şişelere doldurduğu ve Avcılar'da bulunan kendisine ait Tekel bayiinde sattığı tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, şüphelinin sahte içkileri ürettiği depo, ikamet adresi ve tekel bayiine eş zamanlı operasyon düzenledi.

KOLİYLE YAKALANDI

Şüpheli M.Y. elinde koli ile jandarma ekiplerine yakalandı. Yapılan aramalarda 320 litre sahte viski ve bin 215 litre sahte votka olmak üzere toplam bin 535 litre sahte içki ile çok sayıda boş içki şişesi ile bidon ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya “174” Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiğini ifade etti. (DHA-İHA)