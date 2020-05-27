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İdari izin ne zaman sona erecek? Kimler idari izin yapıyor?

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz aylarda, kamuda ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, idari izin verilmişti. Peki idari izin ne zaman sona erecek? İşte idari izin hakkında detaylar...

14:14 -
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İdari izin ne zaman sona erecek? Kimler idari izin yapıyor?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin genelgenin üzerinden iki ay geçti. Peki idari izin ne zaman sona erecek?

İDARİ İZİN NE ZAMAN BİTİYOR?

Kamu kurum ve kuruluşları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak normalleşme adımları ile birlikte personelin 1 Haziran’dan itibaren yeniden çalışma ofisine gelmesi bekleniyor.

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

Bakanlar Kurulu Corona tatil
Son güncelleme: 14:17 27.05.2020
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