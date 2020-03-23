Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İdari izin nedir? Kimler idari izin yapıyor?

Kamuda ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, idari izin verilmesinin ardından vatandaşlar idari izin nedir, kimler idari izinli sorularına yanıt arıyor. İşte idari izin hakkında detaylar...

11:44 -
Haberler Gündem
İdari izin nedir? Kimler idari izin yapıyor?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandı. Peki idari izin nedir? Kimler idari izin yapıyor?

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more