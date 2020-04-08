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İdari izinli kamu personeli için kritik uyarı! Ceza uygulanacak

Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında şehir merkezindeki bir pazarı kapatırken, kente gelen vatandaşlara ev izolasyon formu imzalatılmasına karar verdi. Ayrıca idari izinli olan memurların dışarı çıkmaları halinde de idari para cezası uygulanacak.

18:30 -
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İdari izinli kamu personeli için kritik uyarı! Ceza uygulanacak

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı yeni tedbir kararları aldı.

Kurul, esnek, dönüşümlü çalışan ve sağlık ile diğer nedenlerle idari izinli sayılıp ev izolasyonunda bulunan memurlara, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak dışında dışarıda görülmeleri halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca farklı illerden Isparta'ya gelen kişilere ev izolasyonunda kalacaklarına dair onay formu imzalattırılacak ve halk otobüslerine maskesiz binmeye izin verilmeyecek. İl Hıfzıssıhha Kurulu, tedbir amaçlı Pirimehmet Mahallesi'nde faaliyet gösteren Salı Pazarı'nın da kapatılmasına karar verdi. İHA

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