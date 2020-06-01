İdari izinli kronik hastalıklar e Nabız sayfasında! Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi!

Teşhis, tahlil, tıbbi görüntü, reçete, alerji ve benzeri bilgilerinize de ulaşabildiğiniz e Nabız aracılığı ile idari izinli sayılabilecek olan memurlar bu kapsamda olup olmadıklarını öğrenecek.

E NABIZ NEDİR?

e-Nabız kişisel sağlık bilgilerinizi yönetebileceğiniz, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya sokulan, Türkiye’nin güvenilir kişisel sağlık kaydı sistemidir.

E NABIZ GİRİŞ EKRANI SAYFASI

E NABIZ’A NASIL KAYIT OLUNUR? TEST VE TAHLİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

E-Devlet girişine T.C. kimlik numaranızı ve e devlet şifrenizi girdikten sonra karşınıza gelen sayfada Giriş yapacağınız uygulama ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Sayfanın en altında yer alan “Uygulamaya Git” butonuna tıklayın.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir. Paylaşım seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise “Erişim Bilgileri”dir.

Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra uygulamada yer alan Tahlilerim, Hastalıklarım gibi bölümlerden hastalıkları ve test sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

E Nabız kronik hastalığım ekranı için E-Devlet şifresi ile giriş gerçekleştirebilecek olan vatandaşlar, sol menüde yer alan Covid19 (Kronik Risk Durumu Raporu) ekranına tıklayarak kronik hastalıklarım sekmesine ulaşabilecek. Burada kronik hastalığı hakkında bilgi alan vatandaşlar, kronik hastalıklar listesi aracılığıyla risk durumu içerisinde yer alıp almadıklarını öğrenebilecek.