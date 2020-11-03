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İdil ve annesi Covid pozitif

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6.9'luk deprem sonrasında çöken Emrah Apartmanı'nın enkazından 58 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin ile annesinin corona olduğu ortaya çıktı

Güncellenme: 12:37, 03/11/2020
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İdil ve annesi Covid pozitif

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda Güven, dün enkazdan çıkarılan Elif Perinçek (3) ve İdil Şirin´in (14) sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Yardımcısı Güven şunları söyledi:

“Geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet diliyorum. Biz, dün ve bugün kurtarılan 3 çocuğumuzun durumunu öğrenmek için hastaneye geldik.

İdil kızımızın durumu iyi. Kendisi Covid pozitif. Bunun tedavisini görüyor. İdil’in annesi de Covid pozitif. Onun dışında bir sıkıntısı yok görünüyor.

Elif kızımızı da ziyaret ettik. Annesi ve kardeşleriyle beraberdi. Onun da durumu iyi. Onun da bir sıkıntısı yok. Durumları yakından takip ediliyor.

En son biraz önce kurtarılan Ayda bebeğimiz biraz önce hastaneye girişi yapıldı. Genel sağlık durumu iyi görünüyor. Şuuru açık ve konuşabiliyor. Hayati fonksiyonlarında da bir problem yok. Doktorlarımız gerekli işlemleri yapıyorlar. Ayda´nın tetkiklerini aldılar. Tetkiklerden sonra biz tekrar doktorlarımızla görüşeceğiz. Takipleri devam ediyor.”

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