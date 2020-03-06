İdlib Ateşkesi, Hatay’da olumlu karşılandı ama akıllarda soru işaretleri var

Günlerdir beklenen Moskova zirvesi dün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart 2020’de saat 00:01'den itibaren durdurulmasında anlaştı.

Ateşkes, Suriye'deki savaştan sosyoekonomik en çok etkilenen illerden olan Hatay'da olumlu bir hava estirdi. Hataylılar ateşkesten memnun ama şimdi de, “Mehmetçik neden şehit oldu” soruları soruluyor.

İNSANLAR SAVAŞ İSTEMİYOR HUZUR İSTİYOR

Ekonomik sıkıntıya işaret eden Hataylılar, ateşkesin ekonomiye de olumlu katkı sağlayacağı görüşünde. Hatay'da yaşayan bir vatandaş ateşkes anlaşmasıyla ilgili şunları söyledi;

*İnşallah iyi olacak. Huzur istiyoruz. Yazık gençlerimize askerlerimize yazık. Hatay'a katkısı çok iyi olacak.

*İnsanlar savaş istemiyor, huzur istiyor, mutlu olmak istiyor. Ekonomik şartlar çok kötü.

*İnsanlar bir şey yapamıyor, kararsız, huzursuz. İnsanlar huzur istiyor inşallah böyle devam eder.

“BİZ NEDEN BU KADAR ŞEHİT VERDİK? NEDEN GERİ ÇEKİLDİK?”

Hataylılar anlaşmadan memnun ancak bu sefer akıllarda neden bu kadar şehit verdik soruları var.

İdlib'de çok sayıda şehit verildiğini hatırlatan Hataylı bir vatandaş, “Bu kadar şehit verdik, bu kadar uğraş verdik mücadele ettik daha doğrusu oradan tam istediğimizi alamadık. Biz neden bu kadar şehit verdik neden geri çekildik” şeklinde tepkilerini dile getirdi.

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