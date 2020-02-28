İdlib hangi ülkede? İdlib nerede ve Türkiye’ye ne kadar uzak?

Mehmetçik’in operasyon için bulunduğu İdlib’in nerede olduğu araştırılıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon düzenlediği kent ülkemize yakın mı? İdlib haritada nerede?

İDLİB NEREDE?

İdlib veya İdlip, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir.

Halep’e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye’ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

Oldukça eski bir yerleşim alanı olan şehir yakınlarında pek çok eski şehir kalıntısı vardır. Bunlardan Ebla antik kenti, bir zamanlar bölgede önemli bir merkezdi.

Şehrin ekonomisi tarıma dayanır ve Suriye’nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle de zeytin üretimi yapılmaktadır. İdlib zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Diğer başlıca ürünlerinde badem, susam, incir, üzüm ve domates içerir. 1995 yılında çeşitli narenciye kırpma ile ekili yaklaşık 300 hektar alan vardı.