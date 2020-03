İdlib harekatına STK’lardan destek

Can ÇAPAR Kemal ATLAN

Halil ATAŞ İsmail AKIN

Türkiye, geçtiğimiz Perşembe günü İdlib'teki hain saldırıda 34 şehit verdi. Bir araya gelen onlarca STK, Mehmetçiğe destek mesajı verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin çağrısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması düzenlendi. TOBB Genel Merkezi'nde birçok kente canlı bağlantı yapıldı.

Hatay’la da bağlantı kuran TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ATSO Başkanı Hikmet Çinçin ile Mehmetçiğe destek mesajları verdi.

“ZORLUĞU AŞMASINI BİLEN MİLLETİZ”

Hatay'da bir araya gelen STK’lar da yaptıkları basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek yerine getirdik. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Askerlerimiz İdlib'de hem ülke sınırlarımızı hem de mazlumları korumaktaydı.

* Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa ne yazık ki pek karşılık görmedi. Bu saldırı asla kabul edilemez. Türk devleti ve ordusu bugüne kadar Fırat Kalkanı Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

* Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir, ödemeye başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca tüm siyasi ve fikir ayrılıklarını bir tarafa bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz.

* Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve Sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.

BİLDİRİYE İMZA ATAN BAZI STK'LAR

▪ Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ▪ Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ▪ Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ▪ Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ▪ KAGİDER Kadın Girişimcileri Derneği ▪ Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) ▪ Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ▪ Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ▪ Türkiye Barolar Birliği (TBB) ▪ Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ▪ Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) ▪ Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) ▪ Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ▪ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İş) ▪ TİKAD Türkiye İş Kadınları Derneği ▪ Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ▪ Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) ▪ Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ▪ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ▪ TOBB Genç Girişimciler Kurulu ▪ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ▪ Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ▪ Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği ( TÜMSİAD) ▪ Türk Sanayileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) ▪ Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ▪ Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ▪ Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı ▪ Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ▪ Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)