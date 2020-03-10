‘İdlib kampanyası’ adı altında IŞİD’e para aktaran kişi tutuklandı!

Jandarma, H.K’nın evinde ve üzerinde yaptığı aramada, IŞİD terör örgütünce kullanılan çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ile Suriye’ye gönderilmek üzere hazırlanan nakit para ele geçirdi.

H.K bugün sevk edildiği mahkemece “Terörün Finansmanı ve Terör örgütüne üye olmak” suçlarından tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine konuldu.

‘TOPLANAN PARALAR IŞİD’E ULAŞTIRILIYORMUŞ’

Soruşturmayı derinleştiren Jandarma, H.K’nın Sosyal Yardımlaşma Platformları ve internet üzerinden “İdlib'e Çadır Kampanyası” adı altında, IŞİD terör örgütüne Bursa’da finansal destek faaliyetlerinin sorumlusu olduğunu tespit etti.

H.K’nın topladığı paraları özel bir para gönderme sistemi üzerinden Suriye’de bulunan IŞİD terör örgütü mensuplarına ulaştırdığı öğrenildi. H.K bugün sevk edildiği mahkemece “Terörün Finansmanı ve Terör örgütüne üye olmak” suçlarından tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine konuldu.