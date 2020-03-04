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İdlib şehidi Coşkun’un ‘Şehit olmak kalbime doğuyor’ mesajı duygulandırdı

Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun´un (26) bir süre önce amcasıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' sözleri duygulandırdı.

21:45 -
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nce İdlib’de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun’un, amcası tarafından bir süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

“KALBİME DOĞUYOR”

Amcasının cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, amcanın ‘Hatay’da sınırdasın, şehit olmayı düşünüyorsun’ demesi üzerine şehit Coşkun, “Düşünüyorum değil, kalbime doğuyor” ifadesini kullandı.

Coşkun ayrıca, “Şehitlik güzel bir mertebe, inşallah olurum” diye yaptığı konuşma da duygulandırdı. DHA

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