İdlib şehidi Coşkun’un ‘Şehit olmak kalbime doğuyor’ mesajı duygulandırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce İdlib’de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun’un, amcası tarafından bir süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

“KALBİME DOĞUYOR”

Amcasının cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, amcanın ‘Hatay’da sınırdasın, şehit olmayı düşünüyorsun’ demesi üzerine şehit Coşkun, “Düşünüyorum değil, kalbime doğuyor” ifadesini kullandı.

Coşkun ayrıca, “Şehitlik güzel bir mertebe, inşallah olurum” diye yaptığı konuşma da duygulandırdı. DHA

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