İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanacak

Bahar Kalkanı Harekatı’nda Suriye'nin İdlib kenti yakınlarında görev yaparken rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer’in cenazesi askeri uçakla öğle saatlerinde memleketi Trabzon’a getirildi.

AİLESİ VE SİLAH ARKADAŞLARI KARŞILADI

27 yaşındaki Şehit Kadir Tuncer'in cenazesini taşıyan uçağı Trabzon Havalimanı’nda Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Emniyet Müdürü Metin Alper, babası Oktay ve annesi Seher Tuncer, kardeşleri ile silah arkadaşları karşıladı.

İKİNDİ NAMAZINDAN SONRA TOPRAĞA VERİLECEK

İkisi kız dört kardeşi olan şehidin bekar olduğu ve Sarıkamış 9. Kolordu Komutanlığı’ndan Suriye’nin İdlib kentine gönderildiği öğrenildi. Kadir Tuncer bugün İskenderpaşa Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak. (İHA)