İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Suriye’de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde görevli Uzman Çavuş Serkan Deprem, Esad rejiminin bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu. Bir çocuk babası 27 yaşındaki Deprem, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİT BABASININ TABUTUNA SON KEZ DOKUNDU

Şehidin iki yaşındaki oğlu Yağız Efe annesinin kucağında geldiği cenaze töreninde babasının tabutuna son kez dokundu. Serkan Deprem, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Çamiçi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Dört yıl önce uzman çavuş olan ve Bolu Komanda Tugay Komutanlığı’nda görev yaparken, geçici görevle Mardin’e oradan da İdlib’e giden Serkan Deprem’in, şehadetinden iki gün önce ailesini ziyaret ettiği öğrenildi. (DHA)