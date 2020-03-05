İdlib’e zırhlı araç sevkiyatı sürüyor!

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gönderilen zırhı araç olan kirpiler geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geçerek Hatay’ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti.
Sevk edilen kirpilerin Suriye bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı’na destek amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi sürerken Suriye’nin İdlib kentinden acı haber gelmişti.
Gaziantep Valiliği, saldırıda bir askerimizin şehit olduğunu duyurmuştu.
Valilik, Sözleşmeli Er Enes Kaya’nın şehit olduğunu açıklamıştı. İHA