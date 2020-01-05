İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri!

BUDO tarafından yapılan açıklamada, “05.01.2020 20:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferimiz beklenmedik ve aniden gelişen olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” denildi.

İDO’DAN İPTALLER

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) iptal edilen seferlerine dair açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar denildi:

Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 06.01.2020 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık.

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 05.01.2020 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 22:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık.