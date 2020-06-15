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İETT gece seferlerine yeniden başlıyor

İETT, pandemi nedeniyle ara verilen gece otobüs seferlerini yeniden başlatıyor. Bu gece itibariyle hizmet verecek seferler, metrobüs hattıyla da entegre olacak.

Sözcü İstanbul
14:18 -
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İETT gece seferlerine yeniden başlıyor

İETT, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, 17 Nisan'da ara verdiği gece seferlerine yeniden başlıyor.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayacak 9 İETT hattındaki seferler, sabaha kadar devam edecek. Metrobüs ile de entegre çalışacak gece seferleri, Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan, bu gece itibariyle başlıyor.

HANGİ HATLAR VAR?

İETT'nin 15F Beykoz-Kadıköy, E-10 Sabiha Gökçen H.-Kurtköy-Kadıköy, 19S Yenidoğan-Sarıgazi-Kadıköy, 17 Pendik-Kadıköy, 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 25G Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim-Yenikapı, 40 Rumeli Feneri-Garipçe-Taksim, E-3 Sabiha Gökçen- 4. Levent Metro seferleri, haftanın 7 günü sabaha kadar hizmet verecek.

İlk etapta, E-10 Sabiha Gökçen-Kurtköy-Kadıköy hattında 2 araç, diğer hatlarda ise birer araç görev yapacak.

Metrobüs hatları ise her gün sabah 05.00'e kadar, 10 dakikada bir sefer yapacak şekilde çalışmaya devam edecek.

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