İETT ve ÖHO araçları dezenfekte edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro ve metrobüs araçları, istasyonlar, hizmet binaları ve ibadethanelerin ardından hijyen çalışmasını İETT ve Özel Halk Otobüslerinde (ÖHO) sürdürecek.

Bu kapsamda, 11 Mart Çarşamba gününden itibaren 09.00 – 17.00 saatleri arasında Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT, ÖHO otobüslerine seferler arasında dezenfektasyon uygulaması yapacak.

YOĞUN BAKIMDA KULLANILAN MADDE KULLANILACAK

Hijyen çalışmasında İBB Sağlık Daire Başkanlığı’ndan onaylı ve hastanelerin yoğun bakımında kullanılan bir ürün olan Crystalin kullanılacak. Crystalin, uygulama sonrası otobüslerin uzun süre havalandırılmasına gerek bırakmayan bir madde olarak biliniyor.

10 ARAÇ 20 PERSONEL

İşlem esnasında her peronda 2 araç ve 4 personel olmak üzere toplam 10 araç 20 personel görev yapacak. 20 kişilik ekibin 5’i kadın çalışandan oluşuyor. İBB, yapılacak çalışmalarla Corona ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı hedefliyor.

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