İETT’den hastanelere araç tahsisi: Dört bin 767 sefer düzenlendi 

İETT sokağa çıkma yasağının uygulandığı Cumartesi ve Pazar günleri, yaşamsal kamu hizmeti veren personelin göreve gidiş ve dönüşlerini dikkate alarak çalışma yaptı. Sefer sayılarını buna göre düzenledi. Hastane yönetimleriyle doğrudan temasa geçerek servis hizmeti vermeyi önerdi.

238 HASTANE ARANDI

Geçen hafta bazı sağlık personelinin çalışma alanlarına ulaşmada sıkıntı yaşaması üzerine İETT hafta içi İstanbul'da bulunan 238 hastane başhekimliği ile temasa geçti. Geri dönüş yapan 41 hastaneye otobüs tahsis edildi. Bazı hastanelere, yapılan planlama gereği personelini evden toplayıp hastaneye götürme ve hastaneden alıp evlerine bırakma hizmeti de verildi.

EMNİYET VE CEZAEVİNE DE ARAÇLAR TAHSİS EDİLDİ

İETT ayrıca Cumartesi ve Pazar için Emniyet güçlerine 40, cezaevlerindeki tahliye işlemleri için de 10 araç tahsis etti. Yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde İETT’nin 445 hatta sabah 07 ile 10 ve akşam 17 ile 20 saatleri arasında 4 bin 667 sefer düzenlediği, 153 hattını arayan vatandaşların talepleri için, yedekte bekletilen araçlardan 100 tanesini de hemen sefere çıkartığı belirtildi.

Metrobüs hattında ise sabah 06 ile 10 ve akşam 17 ile 20 saatleri arasında toplam 240 araçla, 5 dakikada bir sefer düzenlendiği kaydedildi.

SALGIN DÖNEMİNDE KAT EDİLEN MESAFE ARTTI

Açıklamada, salgın nedeniyle otobüslerde güvenli mesafe uygulaması başlatıldığı için, İETT’nin sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı normal günlerde sefer sayısını artırdığı vurgulandı. Şubat ayında toplam 17 milyon 967 bin 459 kilometre yol kat eden İETT araçları, güvenli mesafe uygulamasının ardından Mart ayında 18 milyon 416 bin 315 kilometre yaptı.

Normalde günde 3 milyona yakın yolcu taşınırken sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi günü 27 bin yolcunun taşındığı, metrobüs hattında ise günlük 1 milyon olan yolcu sayısının Cumartesi 8 bin 318'e düştüğü belirtildi.

TECRİTLİ PERSONEL DE EVDEN ÇALIŞIYOR

Açıklamada, Covid-19 salgınının en çok etkilediği il olan İstanbul'da İETT personelinin de virüsten etkilendiği belirtilerek şöyle denildi;

*Başta Metrobüs Daire Başkanı olmak üzere, Filo komuta merkezinde çalışan arkadaşlarımızın yarısı evde tecrit altında. Buna rağmen İETT'nin bu personeli fedakarcaevden çalışmaya devam ediyorlar.

*Bu personel, büroda çalışan arkadaşlarıyla internet üzerinden 24 saat iletişim içinde kalarak koordineli bir şekilde bütün filonun izlenmesinde rol alıyorlar, aksaklıkların giderilmesi için bütün önlemleri programlayıp komuta merkezine destek veriyorlar.

ZABITA DA SAĞLIKÇILARI HASTANELERE YETİŞTİRDİ

*Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da sağlık çalışanlarının işlerine ve evlerine ulaşımları konusunda destek sağlıyor.

*Zabıta ekipleri, önceki hafta sonu büyük çoğunluğu sağlık çalışanı olan 234 kamu görevlisini görev yerlerine yetiştirirken, Cumartesi günü de 66 sağlık ve eczane görevlisine aynı hizmeti verdi.

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