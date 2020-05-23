İftar saat kaçta? İftar saatleri 2020: Ankara, İstanbul, İzmir, ve il il iftar vakitleri…

Her sene büyük bir özlemle beklediğimiz 11 ayın sultanı Ramazan'a veda vakti geldi. Bu yıl da ulaşmanın mutluluğu ve huzurunu yaşayan vatandaşlar Ramazan ayının son gününde il il iftar vakitleri ve iftara ne kadar kaldı sorusu da vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bugün iftar saat kaçta, oruçlar saat kaçta açılacak? Milyonlarca Müslüman oruçlarını açmak için iftar saatini merak ediyor. İşte il il iftar saatleri…

İL İL İFTAR SAATLERİ

İSTANBUL İFTAR SAATİ

ANKARA İFTAR VAKTİ

İZMİR İFTAR SAAT KAÇTA?

İFTARDA EDİLEBİLECEK DUALAR

“Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla.”

“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu”

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”