İftar saatleri 2020: Kocaeli’nde ilk iftar saat kaçta? Kocaeli akşam ezanı saat kaçta okunacak? (2020 imsakiye Kocaeli)

Ramazan Ayı'nın gelmesiyle Müslümanlar oruç ibadeti için hazırlıkların yaptı. Huzur ve bereket ayı olan Ramazan Ayı için dün gece ilk kez sahura kalkan ve oruç için niyetlenen vatandaşlar, iftar saatlerinin kaçta olacağını merak etmeye başladı. Peki Kocaeli iftar saati kaçta? Kocaeli akşam ezanı kaçta okunacak? İşte Kocaeli'nin 2020 Ramazan Ayı imsakyesi…
KOCAELİ İFTAR SAATLERİ
RAMAZAN AYI İMSAKİYE KOCAELİ
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1441
|24 Nisan 2020 Cuma
|04:26
|06:01
|13:03
|16:51
|19:56
|21:24
|2 Ramazan 1441
|25 Nisan 2020 Cumartesi
|04:24
|06:00
|13:03
|16:51
|19:57
|21:26
|3 Ramazan 1441
|26 Nisan 2020 Pazar
|04:22
|05:58
|13:03
|16:51
|19:58
|21:27
|4 Ramazan 1441
|27 Nisan 2020 Pazartesi
|04:21
|05:57
|13:03
|16:52
|19:59
|21:29
|5 Ramazan 1441
|28 Nisan 2020 Salı
|04:19
|05:56
|13:03
|16:52
|20:00
|21:30
|6 Ramazan 1441
|29 Nisan 2020 Çarşamba
|04:17
|05:54
|13:03
|16:52
|20:01
|21:32
|7 Ramazan 1441
|30 Nisan 2020 Perşembe
|04:15
|05:53
|13:03
|16:52
|20:02
|21:33
|8 Ramazan 1441
|1 Mayıs 2020 Cuma
|04:13
|05:52
|13:02
|16:53
|20:03
|21:35
|9 Ramazan 1441
|2 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:12
|05:50
|13:02
|16:53
|20:04
|21:36
|10 Ramazan 1441
|3 Mayıs 2020 Pazar
|04:10
|05:49
|13:02
|16:53
|20:05
|21:38
|11 Ramazan 1441
|4 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:08
|05:48
|13:02
|16:54
|20:06
|21:39
|12 Ramazan 1441
|5 Mayıs 2020 Salı
|04:06
|05:47
|13:02
|16:54
|20:07
|21:41
|13 Ramazan 1441
|6 Mayıs 2020 Çarşamba
|04:05
|05:46
|13:02
|16:54
|20:08
|21:42
|14 Ramazan 1441
|7 Mayıs 2020 Perşembe
|04:03
|05:44
|13:02
|16:54
|20:09
|21:44
|15 Ramazan 1441
|8 Mayıs 2020 Cuma
|04:01
|05:43
|13:02
|16:55
|20:10
|21:45
|16 Ramazan 1441
|9 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:00
|05:42
|13:02
|16:55
|20:11
|21:47
|17 Ramazan 1441
|10 Mayıs 2020 Pazar
|03:58
|05:41
|13:02
|16:55
|20:12
|21:48
|18 Ramazan 1441
|11 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:56
|05:40
|13:02
|16:55
|20:13
|21:50
|19 Ramazan 1441
|12 Mayıs 2020 Salı
|03:55
|05:39
|13:02
|16:56
|20:14
|21:51
|20 Ramazan 1441
|13 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:53
|05:38
|13:02
|16:56
|20:15
|21:53
|21 Ramazan 1441
|14 Mayıs 2020 Perşembe
|03:52
|05:37
|13:02
|16:56
|20:16
|21:54
|22 Ramazan 1441
|15 Mayıs 2020 Cuma
|03:50
|05:36
|13:02
|16:57
|20:17
|21:56
|23 Ramazan 1441
|16 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:49
|05:35
|13:02
|16:57
|20:18
|21:57
|24 Ramazan 1441
|17 Mayıs 2020 Pazar
|03:47
|05:34
|13:02
|16:57
|20:19
|21:58
|25 Ramazan 1441
|18 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:46
|05:33
|13:02
|16:57
|20:20
|22:00
|26 Ramazan 1441
|19 Mayıs 2020 Salı
|03:44
|05:32
|13:02
|16:58
|20:21
|22:01
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1441
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:43
|05:32
|13:02
|16:58
|20:22
|22:03
|28 Ramazan 1441
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|03:42
|05:31
|13:02
|16:58
|20:23
|22:04
|29 Ramazan 1441
|22 Mayıs 2020 Cuma
|03:40
|05:30
|13:02
|16:59
|20:24
|22:06
|30 Ramazan 1441
|23 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:39
|05:29
|13:02
|16:59
|20:25
|22:07
İFTAR DUASI
Bismillahirrahmanirrahim
Allah’ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.
AMİN.
ORUÇ TUTMAMAYI MÜBAH KILAN MAZERETLER
Hastalık
Ramazan ay içersinde oruç tutamayacak derecede hasta olanlar ile oruç tuttuu takdirde hastalğnın artacağından endişe edenler oruç tutmayı ertelerler. Bu durumda, kişisel endişeler değil, tıp uzmanlarnn tespitleri dikkate alınır. Daha sonra sağılklarna kavuştukları zaman tutamadıkları oruçları kaza ederler.
Yolculuk
Dinî anlamda yolcu, en az 90 km. mesafedeki bir yere gitmek üzere bulunduğu şehirden ayrılan ve gideceği yerde Hanefilere göre 15 günden az bir süre, şafiî mezhebine göre giriş ve çıkış günleri hariç dört günden az bir süre kalacak olan kimsedir. Bir kimse Ramazan günlerinde yolcu olursa oruç tutmayabilir. Tan yerinin ağarmasndan yani oruca başladıktan sonra yolculuğa çıkan kimse ise o günkü orucu bozmaz, oruçlu olmaya devam eder. Ancak orucu bozacak olursa, sadece kaza gerekir, kefaret gerekmez.
Hamilelik
Hamile kadınlar da doğacak çocuğun gelişmesinden endişe edilmesi halinde oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıklar oruçları kaza ederler. Hamilelik bu konuda hastalk hükmündedir.
Emzikli Olma
Çocuk emzirmek durumunda olan kadnlar, tıpkı hamile kadınlar gibi, süt emen çocuğun sütten kesilip gıdasız kalmasından endişe edilmesi halinde oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçları kaza ederler. Süt emen çocuğun emziren kadnın kendi çocuğu olması ile bakşkasının çocuğu olması arasında fark yoktur. Şu kadar var ki, başkasına ait bir çocuğun emzirilmesi durumunda, çocuğu emzirecek başka kadnının bulunmaması gerekir.
Yaşlılık
Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan ve artık oruç tutma imkânı bulamayan kimseler oruç tutmazlar. Oruç tutmadıkları her gün için bir fıtır sadakası miktar fidye verirler.
Dayanılmayacak Derecede Açlık ve Susuzluk
Oruç tutması halinde açlık ve susuzluk sebebiyle sağlık yönünden herhangi bir tehlike ile karşı karşıya kalacak olan kimse oruç tutmayı başka bir zamana erteler. Bu konuda doğacak zarar tecrübe veya uzman bir doktorun beyanı ile anlaşılır.
Çok Ağır İşlerde Çalışmak
Çok ağır işlerde çalışmak durumunda olan kimse, oruç tuttuğu takdirde sağlığının bozulacak olması halinde orucunu erteleyebilir. Oruç tutmaya başlayan bir kimse çalıştığı iş sırasında
sağlığı bozulacak derecede oruç tutmakta zorlanırsa orucunu bozabilir. Böyle meşru bir mazeret olmadıkça bozamaz.
Geçici Olarak Aklını Yitirmek, Bayılmak
Geçici olarak aklını yitiren veya Ramazan ayının tamamn baygın ya da aklı başında olmaksızın geçiren
kimse oruç tutmakla yükümlü değildir. Çünkü bu durumda olan kimse, hükmen Ramazan ayına ulaşmamış sayılır. Fakat Ramazanın bazı günlerinde iyileşirse o günlerde oruç tutar ve oruçlu geçirmediği günleri Ramazandan sonra kaza eder.