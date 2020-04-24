Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İftar saatleri 2020: Kocaeli’nde ilk iftar saat kaçta? Kocaeli akşam ezanı saat kaçta okunacak? (2020 imsakiye Kocaeli)

Tüm bereketi ile gelen Ramazan Ayı, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’nde de büyük bir sevinçle karşılandı. Dün akşam ilk kez sahurda oruç için niyet eden Kocaeliler, iftar saatini beklemeye başladı. Peki Kocaeli’nde iftar saat kaçta? Kocaeli’nde akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte 2020 Kocaeli Ramazan İmsakiyesi)

12:10 -
Haberler Gündem
İftar saatleri 2020: Kocaeli’nde ilk iftar saat kaçta? Kocaeli akşam ezanı saat kaçta okunacak? (2020 imsakiye Kocaeli)

Ramazan Ayı'nın gelmesiyle Müslümanlar oruç ibadeti için hazırlıkların yaptı. Huzur ve bereket ayı olan Ramazan Ayı için dün gece ilk kez sahura kalkan ve oruç için niyetlenen vatandaşlar, iftar saatlerinin kaçta olacağını merak etmeye başladı. Peki Kocaeli iftar saati kaçta? Kocaeli akşam ezanı kaçta okunacak? İşte Kocaeli'nin 2020 Ramazan Ayı imsakyesi…

KOCAELİ İFTAR SAATLERİ

RAMAZAN AYI İMSAKİYE KOCAELİ

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:2606:0113:0316:5119:5621:24
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:2406:0013:0316:5119:5721:26
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:2205:5813:0316:5119:5821:27
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:2105:5713:0316:5219:5921:29
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:1905:5613:0316:5220:0021:30
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:1705:5413:0316:5220:0121:32
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:1505:5313:0316:5220:0221:33
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:1305:5213:0216:5320:0321:35
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:1205:5013:0216:5320:0421:36
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:1005:4913:0216:5320:0521:38
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:0805:4813:0216:5420:0621:39
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı04:0605:4713:0216:5420:0721:41
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba04:0505:4613:0216:5420:0821:42
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe04:0305:4413:0216:5420:0921:44
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma04:0105:4313:0216:5520:1021:45
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi04:0005:4213:0216:5520:1121:47
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar03:5805:4113:0216:5520:1221:48
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi03:5605:4013:0216:5520:1321:50
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı03:5505:3913:0216:5620:1421:51
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba03:5305:3813:0216:5620:1521:53
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe03:5205:3713:0216:5620:1621:54
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma03:5005:3613:0216:5720:1721:56
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi03:4905:3513:0216:5720:1821:57
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar03:4705:3413:0216:5720:1921:58
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi03:4605:3313:0216:5720:2022:00
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı03:4405:3213:0216:5820:2122:01
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba03:4305:3213:0216:5820:2222:03
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe03:4205:3113:0216:5820:2322:04
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:4005:3013:0216:5920:2422:06
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:3905:2913:0216:5920:2522:07

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.

AMİN.

ORUÇ TUTMAMAYI MÜBAH KILAN MAZERETLER

Hastalık

Ramazan ay içersinde oruç tutamayacak derecede hasta olanlar ile oruç tuttuu takdirde hastalğnın artacağından endişe edenler oruç tutmayı ertelerler. Bu durumda, kişisel endişeler değil, tıp uzmanlarnn tespitleri dikkate alınır. Daha sonra sağılklarna kavuştukları zaman tutamadıkları oruçları kaza ederler.

Yolculuk

Dinî anlamda yolcu, en az 90 km. mesafedeki bir yere gitmek üzere bulunduğu şehirden ayrılan ve gideceği yerde Hanefilere göre 15 günden az bir süre, şafiî mezhebine göre giriş ve çıkış günleri hariç dört günden az bir süre kalacak olan kimsedir. Bir kimse Ramazan günlerinde yolcu olursa oruç tutmayabilir. Tan yerinin ağarmasndan yani oruca başladıktan sonra yolculuğa çıkan kimse ise o günkü orucu bozmaz, oruçlu olmaya devam eder. Ancak orucu bozacak olursa, sadece kaza gerekir, kefaret gerekmez.

Hamilelik

Hamile kadınlar da doğacak çocuğun gelişmesinden endişe edilmesi halinde oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıklar oruçları kaza ederler. Hamilelik bu konuda hastalk hükmündedir.

Emzikli Olma

Çocuk emzirmek durumunda olan kadnlar, tıpkı hamile kadınlar gibi, süt emen çocuğun sütten kesilip gıdasız kalmasından endişe edilmesi halinde oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçları kaza ederler. Süt emen çocuğun emziren kadnın kendi çocuğu olması ile bakşkasının çocuğu olması arasında fark yoktur. Şu kadar var ki, başkasına ait bir çocuğun emzirilmesi durumunda, çocuğu emzirecek başka kadnının bulunmaması gerekir.

Yaşlılık

Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan ve artık oruç tutma imkânı bulamayan kimseler oruç tutmazlar. Oruç tutmadıkları her gün için bir fıtır sadakası miktar fidye verirler.

Dayanılmayacak Derecede Açlık ve Susuzluk

Oruç tutması halinde açlık ve susuzluk sebebiyle sağlık yönünden herhangi bir tehlike ile karşı karşıya kalacak olan kimse oruç tutmayı başka bir zamana erteler. Bu konuda doğacak zarar tecrübe veya uzman bir doktorun beyanı ile anlaşılır.

Çok Ağır İşlerde Çalışmak

Çok ağır işlerde çalışmak durumunda olan kimse, oruç tuttuğu takdirde sağlığının bozulacak olması halinde orucunu erteleyebilir. Oruç tutmaya başlayan bir kimse çalıştığı iş sırasında

sağlığı bozulacak derecede oruç tutmakta zorlanırsa orucunu bozabilir. Böyle meşru bir mazeret olmadıkça bozamaz.

Geçici Olarak Aklını Yitirmek, Bayılmak

Geçici olarak aklını yitiren veya Ramazan ayının tamamn baygın ya da aklı başında olmaksızın geçiren

kimse oruç tutmakla yükümlü değildir. Çünkü bu durumda olan kimse, hükmen Ramazan ayına ulaşmamış sayılır. Fakat Ramazanın bazı günlerinde iyileşirse o günlerde oruç tutar ve oruçlu geçirmediği günleri Ramazandan sonra kaza eder.

Çarşamba Çocuk Güneş hamile hamilelik kaza Kocaeli oruç Pazartesi Perşembe Ramazan saat kaçta Sağlık salı süt Türkiye Yeter
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more