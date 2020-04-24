İftar saatleri 2020: Kocaeli’nde ilk iftar saat kaçta? Kocaeli akşam ezanı saat kaçta okunacak? (2020 imsakiye Kocaeli)

Ramazan Ayı'nın gelmesiyle Müslümanlar oruç ibadeti için hazırlıkların yaptı. Huzur ve bereket ayı olan Ramazan Ayı için dün gece ilk kez sahura kalkan ve oruç için niyetlenen vatandaşlar, iftar saatlerinin kaçta olacağını merak etmeye başladı. Peki Kocaeli iftar saati kaçta? Kocaeli akşam ezanı kaçta okunacak? İşte Kocaeli'nin 2020 Ramazan Ayı imsakyesi…

KOCAELİ İFTAR SAATLERİ

RAMAZAN AYI İMSAKİYE KOCAELİ

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:26 06:01 13:03 16:51 19:56 21:24 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:24 06:00 13:03 16:51 19:57 21:26 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:22 05:58 13:03 16:51 19:58 21:27 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:21 05:57 13:03 16:52 19:59 21:29 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:19 05:56 13:03 16:52 20:00 21:30 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:17 05:54 13:03 16:52 20:01 21:32 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:15 05:53 13:03 16:52 20:02 21:33 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:13 05:52 13:02 16:53 20:03 21:35 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:12 05:50 13:02 16:53 20:04 21:36 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:10 05:49 13:02 16:53 20:05 21:38 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:08 05:48 13:02 16:54 20:06 21:39 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 04:06 05:47 13:02 16:54 20:07 21:41 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 04:05 05:46 13:02 16:54 20:08 21:42 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 04:03 05:44 13:02 16:54 20:09 21:44 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 04:01 05:43 13:02 16:55 20:10 21:45 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 04:00 05:42 13:02 16:55 20:11 21:47 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 03:58 05:41 13:02 16:55 20:12 21:48 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:56 05:40 13:02 16:55 20:13 21:50 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 03:55 05:39 13:02 16:56 20:14 21:51 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 03:53 05:38 13:02 16:56 20:15 21:53 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:52 05:37 13:02 16:56 20:16 21:54 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 03:50 05:36 13:02 16:57 20:17 21:56 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:49 05:35 13:02 16:57 20:18 21:57 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 03:47 05:34 13:02 16:57 20:19 21:58 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:46 05:33 13:02 16:57 20:20 22:00 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 03:44 05:32 13:02 16:58 20:21 22:01 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:43 05:32 13:02 16:58 20:22 22:03 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:42 05:31 13:02 16:58 20:23 22:04 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 03:40 05:30 13:02 16:59 20:24 22:06 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:39 05:29 13:02 16:59 20:25 22:07

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.

AMİN.

ORUÇ TUTMAMAYI MÜBAH KILAN MAZERETLER

Hastalık

Ramazan ay içersinde oruç tutamayacak derecede hasta olanlar ile oruç tuttuu takdirde hastalğnın artacağından endişe edenler oruç tutmayı ertelerler. Bu durumda, kişisel endişeler değil, tıp uzmanlarnn tespitleri dikkate alınır. Daha sonra sağılklarna kavuştukları zaman tutamadıkları oruçları kaza ederler.

Yolculuk

Dinî anlamda yolcu, en az 90 km. mesafedeki bir yere gitmek üzere bulunduğu şehirden ayrılan ve gideceği yerde Hanefilere göre 15 günden az bir süre, şafiî mezhebine göre giriş ve çıkış günleri hariç dört günden az bir süre kalacak olan kimsedir. Bir kimse Ramazan günlerinde yolcu olursa oruç tutmayabilir. Tan yerinin ağarmasndan yani oruca başladıktan sonra yolculuğa çıkan kimse ise o günkü orucu bozmaz, oruçlu olmaya devam eder. Ancak orucu bozacak olursa, sadece kaza gerekir, kefaret gerekmez.

Hamilelik

Hamile kadınlar da doğacak çocuğun gelişmesinden endişe edilmesi halinde oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıklar oruçları kaza ederler. Hamilelik bu konuda hastalk hükmündedir.

Emzikli Olma

Çocuk emzirmek durumunda olan kadnlar, tıpkı hamile kadınlar gibi, süt emen çocuğun sütten kesilip gıdasız kalmasından endişe edilmesi halinde oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçları kaza ederler. Süt emen çocuğun emziren kadnın kendi çocuğu olması ile bakşkasının çocuğu olması arasında fark yoktur. Şu kadar var ki, başkasına ait bir çocuğun emzirilmesi durumunda, çocuğu emzirecek başka kadnının bulunmaması gerekir.

Yaşlılık

Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan ve artık oruç tutma imkânı bulamayan kimseler oruç tutmazlar. Oruç tutmadıkları her gün için bir fıtır sadakası miktar fidye verirler.

Dayanılmayacak Derecede Açlık ve Susuzluk

Oruç tutması halinde açlık ve susuzluk sebebiyle sağlık yönünden herhangi bir tehlike ile karşı karşıya kalacak olan kimse oruç tutmayı başka bir zamana erteler. Bu konuda doğacak zarar tecrübe veya uzman bir doktorun beyanı ile anlaşılır.

Çok Ağır İşlerde Çalışmak

Çok ağır işlerde çalışmak durumunda olan kimse, oruç tuttuğu takdirde sağlığının bozulacak olması halinde orucunu erteleyebilir. Oruç tutmaya başlayan bir kimse çalıştığı iş sırasında

sağlığı bozulacak derecede oruç tutmakta zorlanırsa orucunu bozabilir. Böyle meşru bir mazeret olmadıkça bozamaz.

Geçici Olarak Aklını Yitirmek, Bayılmak

Geçici olarak aklını yitiren veya Ramazan ayının tamamn baygın ya da aklı başında olmaksızın geçiren

kimse oruç tutmakla yükümlü değildir. Çünkü bu durumda olan kimse, hükmen Ramazan ayına ulaşmamış sayılır. Fakat Ramazanın bazı günlerinde iyileşirse o günlerde oruç tutar ve oruçlu geçirmediği günleri Ramazandan sonra kaza eder.