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İftar saatleri: Bugün iftar saat kaçta? Ramazan imsakiyesi 2020 ve il il iftar vakti…

Ramazan ayı bereketi ile her gün evlerimize konuk oluyor. Ramazan ayında 1 haftayı aşkın süreyi geride bırakmamızın ardından vatandaşlar artık oruç tutmaya alıştı ancak iftara kaç saat kaldı merak ettiği için iftar saatleri ve iftar vakitleri aramaları yapılmaya devam ediyor. 2020 Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri haberimizde yer alıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il iftar saatleri...

09:50 -
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İftar saatleri: Bugün iftar saat kaçta? Ramazan imsakiyesi 2020 ve il il iftar vakti…

Dua ve ibadetler ile geçirilen Ramazan ayı devam ediyor. Oruç tutan vatandaşlar iftar saatini dört gözle bekliyorlar. Her şehir farklılık gösteren iftar vaktinde sofralar kurulacak ve vatandaşlar oruçlarını sevdikleriyle beraber açacaklar. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere tüm illerimizde iftar saatlerini haberimizden okuyabilirsiniz.

İL İL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Aşağıdaki tablodan il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

TÜM İLLERİN İFTAR VAKİTLERİ

İSTANBUL İFTAR SAATİ

 

ANKARA İFTAR VAKTİ

İZMİR’DE İFTAR SAAT KAÇTA?

ORUÇ İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Oruç için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

 

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