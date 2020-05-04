İftar saatleri: Bugün iftar saat kaçta? Ramazan imsakiyesi 2020 ve il il iftar vakti…

Dua ve ibadetler ile geçirilen Ramazan ayı devam ediyor. Oruç tutan vatandaşlar iftar saatini dört gözle bekliyorlar. Her şehir farklılık gösteren iftar vaktinde sofralar kurulacak ve vatandaşlar oruçlarını sevdikleriyle beraber açacaklar. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere tüm illerimizde iftar saatlerini haberimizden okuyabilirsiniz.

İL İL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Aşağıdaki tablodan il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

TÜM İLLERİN İFTAR VAKİTLERİ

İSTANBUL İFTAR SAATİ



ANKARA İFTAR VAKTİ



İZMİR’DE İFTAR SAAT KAÇTA?



ORUÇ İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Oruç için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.