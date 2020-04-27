İftar saatleri: İftar saat kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kayseri ve il il iftar vakitleri…

Ramazan ayının başladığı günden bu yana en çok merak edilen konular arasında iftar vakitleri yer alıyor. Oruç ibadetini yerine getirenlerin cevabını aradığı 2020 Ramazan imsakiyesini ve iftar saatlerini haberimizde derledik. Her ilde iftar saatleri değişkenlik gösteriyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il iftar saatleri…

İL İL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Aşağıdaki tablodan il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

ORUÇ İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Oruç için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.