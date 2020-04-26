İftar vakitleri 26 Nisan: Ankara, İstanbul ve İzmir için iftar saatleri kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi…

11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı tüm bereketi ile yine geldi. Türkiye'de hanelerde Ramazan heyecanı yaşanıyor. Sahura kalkan ve oruç için niyetlenen vatandaşlar, iftarın ne zaman olacağın merak ediyor. İşte İstanbul için, Ankara için ve İzmir için iftar vakitleri…

İL İL İFTAR SAATLERİ

Aşağıdaki tablodan il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İFTARDA EDİLMESİ GEREKEN DUA

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.

AMİN.

ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.