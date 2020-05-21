İftar vakti sıcak saatler… Gözleme yaparken evi yaktılar!

Olay Bursa’nın Keles ilçesinde meydana geldi. Başak Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Doğru ve eşi evlerinin çatı kısmında iftar öncesi gözleme yapmak için tandır sacını ateşledi. Gözlemeler olduktan sonra iftar için alt kata inen yaşlı çift ocağı açık unuttu.

Rüzgar sebebiyle ocağın alevi yere serilen bezleri tutuşturdu. Büyüyen ateş kısa sürede çatıyı sardı. Çatının yandığını fark eden komşular eve koşup karı-kocayı dışarıya çıkardı. Zirai ilaçlama tankerine su dolduran köylüler alevleri bir süre sonra söndürmeyi başardı.

İlçe merkezinden gelen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Çatı kısmı kısa sürede küle dönerken evin büyük bir bölümünde de hasar meydana geldi. (İHA)