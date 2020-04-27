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İftar yardımı kampanyası: ‘Bir iftar da benden’ kampanyası devam ediyor mu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı için başlatılan “Bir iftar da benden” kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerine iftar paketi yardımında bulundu. Desteğin her geçen gün arttığı iftar yardımı kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

15:49 -
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İftar yardımı kampanyası: ‘Bir iftar da benden’ kampanyası devam ediyor mu?

“www.iftarver.com” adresi üzerinden 15 TL’ye alınan ve BELPA A.Ş. Mutfağında hazırlanan günlük sıcak yemek menüsünün yer aldığı iftar paketleri; 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, engellilere, kağıt toplayıcılarına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

İFTAR YARDIMI İÇİN NASIL DESTEK OLUNUR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar yardımı www.iftarver.com sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar 15 TL’ye aldıkları paketler sayesinde BELPA aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım edilebiliyor. Ancak son yapılan açıklamaya göre kampanya tam kapasiteye ulaşılması nedeniyle şimdilik sona erdi.

RAMAZAN AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iftar çadırlarının kurulamadığı bu yıl “Bir iftar da benden” adlı yeni bir kampanya başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı toplumsal dayanışma çağrısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve alınan iftar paketi sayısı 400 bini geçti.

Büyükşehir belediyesi, Ankara’da risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar başta olmak üzere kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, kağıt toplayıcılarına ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı boyunca iftar yemeği dağıtacak.

Ambalajlanan yemekler hem iftarda hem de sahurda ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Ankara Corona nasıl yapılır Ramazan sosyal medya
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