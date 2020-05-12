İftara ne kadar kaldı: İstanbul, Ankara ve İzmir iftar vakitleri… (2020 Ramazan imsakiyesi)

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan Ayı'nda tüm Türkiye'de oruç ibadetini yerine getirmenin mutluluğu yaşanıyor. Milyonlar Müslüman akşam ettikleri oruç niyetlerinin ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte tüm Türkiye için iftar vakitleri…

İFTAR SAATLERİ 12 MAYIS

Aşağıdaki tablodan il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İSTANBUL İFTAR VAKTİ



ANKARA İFTAR VAKTİ



İZMİR İFTAR VAKTİ



İFTAR ÖNCESİ EDİLMESİ GEREKEN DUA

İFTAR DUASI

“Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.”

İFTAR DUASI ANLAMI

“Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!”.

ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.