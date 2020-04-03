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İGDAŞ çalışanı corona virüsünden hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İGDAŞ'ta çalışan Bengül Demirel corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
10:54 -
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İGDAŞ çalışanı corona virüsünden hayatını kaybetti

İGDAŞ’ın Maltepe Hizmet Binasında görevli Bengül Demirel corona virüsü nedeniyle dün akşam hayatını kaybetti. Bengül Demirel’in 16 Mart tarihinde kronik rahatsızlığı nedeniyle izne ayrıldığı öğrenildi.

Acı haberi İBB Basın sözcüsü Murat Ongun twitter hesabından duyurdu. Ongun yaptığı açıklamada, “İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik. İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz” dedi.

Corona istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter
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