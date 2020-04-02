İGDAŞ çalışanı corona virüsünden hayatını kaybetti!

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik” dedi.

Ongun, İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel’in bugün yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Murat Ongun, “Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

90 PERSONELİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTI

Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 85 bin personeli olan İBB, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinde toplam 90 personelin corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Ongun, “İETT, İSKİ ve İGDAŞ'ın da aralarında olduğu 13 şirketimizde vaka sayısı 64, İBB'de ise 26'dır. Personellerimizin tedavisi sürmektedir. Acil şifalar dileriz” ifadelerini kullanmıştı.