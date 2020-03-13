İGDAŞ yönetim ekibinde yeni atamalar yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ'ın yönetim ekibinde yeni atamalar yapıldı.

İGDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; Mali-Ticari Genel Müdür Yardımcılığı'na Fatma Utan, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Vural Doğan, Hukuk Müşavirliği'ne Azer Sönmez ve İdari İşler Müdür Yardımcılığı'na Caner Çildir atandı.

İBB'nin şeffaflık ilkesi kapsamında atanan kişilerin geçmişleri kamuoyuyla şöyle paylaşıldı:

FATMA UTAN KİMDİR?

Fatma Utan Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Çeşitli bankalarda Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik, Bütçe Raporlama ve Mali Kontrol Yöneticiliği, Kredi ve Pazarlama Müdürlüğü, Ticari ve Kurumsal Şube Müdürlükleri yaptı.

Türkiye'nin önde gelen bir enerji grubunda, Finans ve Mali İşler Başkan Yardımcısı (CFO) görevi ile grup bünyesindeki bağlı ortaklıklarda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

VURAL DOĞAN KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Vural Doğan, yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Bölümünde yaptı. İngilterede, Islington Centre eğitim kurumunda, Cambridge First Certificate Programını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Özel Hukuk- Ticaret Hukuku) kapsamında Doktora eğitim aşamasını tamamladı.

İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezinde, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanlarında Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. BDDK ve TMSF'de avukatlık görevinde bulunan Vural Doğan, TMSF bünyesinde Hukuk Daire Başkanlığı, Tahsilat Daire Başkanlığı ve İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığında görev yaptı.

İstanbul Ticaret Üniversitesinde 2016 yılında almış olduğu Arabuluculuk Eğitimi sonrasında, Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yazılı ve sözlü mülakat sınavı aşamalarını geçerek Arabulucu olmaya hak kazanmıştır.

Farklı sektörlerde 20 şirkette icrai Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Doğal gaz alanında ülkemizin önde gelen grubunda ve gruba bağlı 63 şirkette icracı Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

AZER SÖNMEZ KİMDİR?

Azer Sönmez, 1991 yılında İzmir Saint Joseph Lisesi’nden, 1997 yıllında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Çeşitli bankalarda avukat, Hukuk Müşavir Yardımcılığı ve Hukuk Müşavirliği Bölüm Başkanı olarak görev aldı.

Sözleşmeler, kurumsal yönetim, yasal süreçlerin analizi ve denetimi, etkili tahsilat yöntemleri ve raporlanması konularında birçok deneyimi bulunan Sönmez İGDAŞ Hukuk Müşaviri görevini yürütmektedir.



CANER ÇİLDİR KİMDİR?

Caner Çildir, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mahalli İdareler ve Şehircilik programında tamamladı.

2002-2018 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, 2018-2020 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı. 1991-2007 yılları arasında 16 yıl boyunca çeşitli yaş gruplarında ve takımlarda voleybol oynadı.

Aktif oyunculuk kariyerini tamamladıktan sonra da voleybolun içinde yer almaya devam ederek, 2007 yılında hakem oldu. 2019 yılında Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez düzenlenen 27 ülkeden 32 aday hakemin katıldığı Avrupa Uluslararası Aday Hakem Kursunu başarıyla tamamlayarak Uluslararası Aday Hakem oldu.

Üst klasman hakemi olarak görev yapan Caner Çildir ülkemizi yurt dışında da temsil etmektedir.

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