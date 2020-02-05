Iğdır’da Corona virüsü görüldü iddiası! Hastaneden açıklama yapıldı

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimliğinden, Iğdır Devlet Hastanesinde bir kişide yeni tip Corona virüs görüldüğü iddiasıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Son zamanlarda halkımız arasında paniğe sebep olan Corona virüs (2019-nCoV), Iğdır Devlet Hastanesinde görüldüğü ve acil servisin karantinaya alındığı gibi asılsız haberler sosyal medya üzerinden hızla yayılması üzerine bu açıklamayı yapma gereği duymuş bulunmaktayız.

* Bugün acil servisimize başvuran bir vatandaşımız, geçen hafta yurt dışı seyahatinde bulunduğu gerekçesiyle tahlil ve tetkik yaptırmak amacıyla hastanemize başvurmuştur.

* Hiçbir şikayet ve belirti olmamasına rağmen tahlil ve tetkikleri yaptırılmış ve herhangi bir bulguya rastlanmadığı için vatandaşımız şifa ile taburcu edilmiştir.

* Haberin hızla yayılması üzerine İl Sağlık Müdürümüz Caner Tazegün hastanemizi ziyaret edip vaka ile ilgili detaylı bilgi almış ve haberlerin asılsız çıkması üzerine hastanemizden ayrılmıştır.

* Sosyal medya üzerinden yapılan haberler ve açıklamalar asılsızdır. Resmi hesaplarımız ve resmi sitemiz dışındaki paylaşımları dikkate almayınız. (İHA)