İğrenç olay sonrası o tarikattan kopmalar başladı

Uşşaki tarikatı lideri Eyyub Fatih Şağban Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanması, tarikat içerisinde de şok etkisi yarattı.

NuraniDer Çorum, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bugün kamuoyu gündemine düşen ses kayıtları ve haberlerden dolayı dernek üyelerimizin ortak kararı doğrultusunda Gülzari Mualla Vakfı ve Fatih Efendi ile ilgili görevlerimizden ve dernek faaliyetlerimizden ayrılma kararı aldık. Bizi tanıyanların bilgisine sunar; durumumuzu anlayışla karşılayarak yorum yapmamalarını rica ederiz” denildi.

TARİKATTAN AYRILANLARA TEPKİ GÖSTERDİLER

Bir tarikat üyesi tarikattan ayrılanlara hitaben, “Adam mısınız? Şeyhimin yanında yalakalık yapardınız, ne oldu? Önemli olan bu süreçte dik durmak efendinin yanında olmak. Siz derviş değilsiniz, dikensiniz ” diye yazdı.

Bir başkası da “Arkadaşlar olay tam netleşmeden nedir bu diyalog, ayıptır, günahtır. Adli merci bir netleştirsin isteyen saf değiştirir. Bu ülkede ses kaydıyla hükümet deviriyorlar. Zaman teknoloji devri. İftira olabilir, montaj olabilir. Adli merci araştıracak ve nihai her şey ortaya çıkacaktır” diye yorum yaptı. Yaşanan bu tartışmalardan sonra NuraniDer Çorum hesabı kapatıldı.

UŞŞAKİ VAKFI KENDİLERİYLE ALAKALI OLMADIĞINI AÇIKLADI

Pir Seyyid Hasan Hüseyin Uşşaki Vakfından yapılan açıklamada ise, şunlar kaydedildi:

* Sultan 3. Murad'ın Hocası olan Seyyid Hüsameddin Uşşaki Hazretleri’nin hayatını, eserlerini ve tasavvuf yolunu, kısacası tüm kültürel mirasını yaşamak, yaşatmak ve tüm dünyaya tanıtmak gayesiyle çeyrek asırdan fazla süredir yurt içi ve yurt dışında, milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde yardım faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

* Bugüne kadar birçok defa dile getirdiğimiz açıklamamızı, gündemdeki gelişmelerden ötürü, tekrar beyan etmek isteriz; kendisini her fırsatta vakfımızla ilişkilendirmeye çalışan, bazı yerel ve ulusal basın yayın organlarında ve sosyal platformlarda sözde “Uşşaki Tarikatı Lideri” olarak lanse edilmeye çalışılan, ismi İslam ve ahlak dışı haberlerle anılan, devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne karşı cephe almış bir tutum içinde bulunan Fatih Nurullah isimli şahısla ve bu şahsın sözde tarikatıyla hiçbir alakamızın ve ilişkimizin olmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Müslüman milletimizin ve devletimizin değerlerine karşı gelen tüm ahlak dışı davranışları, saygısız tavırları ve faaliyetleri şiddetle kınıyoruz.

2014’DE ÇORUMDA STADYUMDA ZİKİR YAPMIŞLARDI

Tarikatı mensupları, 5 yıl önce Çorum’da stadyumda zikir töreni gerçekleştirmiş ve kendi televizyonları olan Nurani TV’de yayınlamıştı.

Bazı tarikat üyeleri de sosyal medya hesaplarından o dönemde yaptıkları paylaşımlarda, “Dün Çorumda idik. Cumhuriyet tarihinde ilk defa stadda zikir gerçekleşti. Muhteşem bir ortam vardı” diye yazmıştı.

UŞŞAKİYE TARİKATI

Merkezi İstanbul Kasımpaşa’da bulunan Uşşaki tarikatı, Halveti Tarikatı'nın bir kolu olarak yayıldı. Tarikatı kamuoyuyla tanıştıran İbrahim İpek oldu. Uzun yıllar sessiz faaliyet gösteren tarikat İpek’le birlikte ün kazandı, İpek Yolu adlı yeni bir cemaat oluştu.

İpek'in 2000 yılında ölümünün ardından Post’a 44 yaşındaki eski milli güreşçi Fatih Nurullah geçti. Tarikat, her yıl Bolu'da ve Çorum'da düzenlediği “Devran” adlı zikir törenleri düzenlemekle gündeme geldi.

NE OLMUŞTU? Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk mahallesinde yaşayan ve kendini Uşşaki tarikatı lideri olarak tanıtan Fatih Nurullah, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle geçen perşembe günü tutuklanmıştı. Sapık tarikat liderinin, mağdur çocuğun babasını olayı örtbas etmeye ikna etmeye çalışırken kullandığı ifadeler ise mide bulandırmıştı. SÖZCÜ'ye konuşan 12 yaşındaki çocuğun babası F.A., Fatih Nurullah'ın 2019 Temmuz ayından itibaren küçük kızı istismar etmeye başladığını ve olayı örtbas etmek için de kendilerine 70 bin lira teklif ettiğini söylemişti.

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