İğrenç olay! Taksici tutuklandı…

Devriye görevi yapan bir polis ekibi dün ‘155 Polis İmdat’ ihbar hattına gelen ihbar üzerine Beldibi Mahallesi Kenan Evren Caddesi’ndeki apartman dairesine yönlendirildi.

POLİSE ANLATTI

Dairenin kapısını 15 yaşındaki S.D. açtı. Kız çocuğu kendisine üvey babasının fiziki şiddet ve 7 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Kız çocuğu Marmaris Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliği’ne getirildi.

Polis, ilçe merkezindeki Kordon Caddesi’nde taksicilik yapan üvey baba M.A.’yı yakalayıp Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi’ne getirdi.

“7 YIL CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDIM”

S.D.’nin psikolog ve savcı eşliğinde alınan ifadesinde, “Üvey babam 10 yıldır annem ile evli. Devamlı olarak bana fiziksel şiddet uyguluyordu. Yaklaşık 7 yıldır cinsel istismara maruz kaldım. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Nöbetçi Savcı talimatıyla M.A.’nın evinde yapılan aramalarda suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. Poliste, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.A.’nın, kendisine iftira atıldığını söylediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün öğlen adliyeye sevk edilen M.A., ‘Reşit olmayan kız çocuğuna cinsel istismar’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TEHDİTLER SAVURDU

M.A.,adliye çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecinin sorularına “Beni tanıyorsun, ben böyle bir şey yapar mıyım? İftira attılar, çıktıktan sonra görüşeceğiz seninle” diyerek, tehditler savurdu.

Annesine teslim edilen 15 yaşındaki S.D.’ye psikolog desteği verileceği öğrenildi. DHA