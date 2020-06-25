Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya 25 yıl hapis cezası

Öz amcası tarafından cinsel istismara uğrayan 11 yaşındaki yüzde 92 engelli Y.D., yaşananları okulundaki rehber öğretmenine anlattı. Öğretmen hemen Y.D’nin annesini arayarak durumu anlattı. Durumu öğrenen anne Yıldız T., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulununca amca Ömer D. hakkında 2019 yılında dava açıldı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına sanık amca Ömer D., mağdur Y.D. ve anne Yıldız T. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak Y.D.’nin Çocuk İzleme Merkezi’nde alınan ifade anının videosu izletildi. Videodaki ifadelerde Y.D., amcasının istismarına uğradığını anlattı.

”EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILSIN”

Videonun ardından söz verilen anne Yıldız T., ”Kızım Serebral Palsi rahatsızlığına maruzdur. Dolayısıyla ağzından salya akıyor. Konuşma güçlüğü çekmekte. Yüzde 92 zihinsel engelli. Şikayetim devam ediyor” dedi. Mağdur avukatı ise Y.D.’nin anlattıklarını kurgulayacak yetenekte olmadığını söyleyerek, ”Birden fazla kere cinsel istismara maruz kalmıştır. En üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

”YEĞENİMLE ARAM ÇOK İYİYDİ”

Sanık avukatı ise anne Yıldız T. ile sanığın ağabeyi arasında düşmanlık olduğunu söyleyerek, ”Aileye zarar vermek adına yaptığı bir şeydir. Çocuklarına sürekli babanızın başkasından çocuğu var diyerek doldurmaktadır. Olay iftiradan ibarettir. Y.D.’nin ifadeleri ezberden. Öğretilmiş” dedi.

Sanık Ömer D. ise ”Yeğenimle aram çok iyiydi. Böyle bir suç işlemedim. Y.D., çok zeki bir kızdır. Burada engelli konumuna sokmuşlar” diyerek suçlamaları reddetti.

TUTUKLANDI

Alınan son sözlerin ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme sanık Ömer D.’yi ”çocuğun cinsel istismarı” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme cezayla birlikte tutuksuz yargılanan sanığın tutuklanmasına da karar verdi.

Kararın ardından anne Yıldız T., gözyaşlarına hakim olamadı. Sanık ise duruşma salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.