İhale kazananlara saldırı düzenleyen ‘Turgutlar’ çetesine operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara’da atık toplama ihalesini alan kişilere yönelik silahlı saldırıda bulunan ve “Turgutlar” olarak bilinen liderliğini İ.M.T.’nin yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirdi.

SABIKA DOSYALARI KABARIK

Şebekenin Ankara’da geri dönüşüm amaçlı atık toplayan kişilerden para istedikleri, vermeyen kişilere ise birçok silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlıların ayrıca nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, tehdit, kasten yaralama, tutuklu ve hükümlünün kaçması, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme suçlarına da karıştıkları belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda Ankara merkezli Bolu, İzmir, Muğla illerinde 2’si daha önce işledikleri suçlardan cezaevinde bulunan 31 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Zanlılardan 24’ü yakalanırken, 30 adreste yapılan aramada beş adet ruhsatsız tabanca, altı adet pompalı tüfek, tabanca ve tüfeklere ait 100 fişek, çok sayıda çek-senet, dijital materyal ve örgüte ait çok miktarda para ele geçirildi. (DHA)