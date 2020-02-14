İhale vaadiyle iş insanlarını 5 milyon dolar dolandırdı iddiası!

İran uyruklu A.N.A. isimli iş insanı, yine İran uyruklu Moosen R.M.’nin kendisinden birlikte iş yapma vaadiyle 3 milyon dolar alarak kayıplara karıştığını söyleyerek polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Gasp Büro Amirliği ekipleri 2015 yılından bu yana Türkiye’de bulunan Moosen R.M.’nin 3 farklı kimlik kullandığı tespit etti.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler yürütülen takipler sonucu Moosen R.M.’yi gözaltına aldı.

5 MİLYON DOLAR VURGUN İDDİASI

Gözaltına alınan İran uyruklu şüphelinin iletişime geçtiği iş insanlarından gümrükten ihale aldığını ve birlikte iş yapmak istediğini söyleyerek para aldığı iddia edildi.

Polisin yaptığı araştırmaya göre İranlı şüpheli, 3 milyon doları A.N.A. isimli iş insanından olmak üzere toplam 5 milyon doları bu yöntemle aldığı öğrenildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Yapılan sorgulamalarda İranlı şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Sosyal medya hesabında lüks araçlarla fotoğrafları bulunan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısında çıkan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.