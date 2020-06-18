‘İhaleciler, FETÖ’den farkınız yok’ diyen AKP’li disipline verilince partiden istifa etti

Yıllardır AKP bünyesinde siyaset yapan Mevlüt Kurt, kent merkezinde atıl durumda bulunan çok sayıda kamu binası olmasına rağmen, İŞKUR İl Müdürlüğü'nün aylık 50 bin TL'ye yüksek bedel ile 5 katlı yeni bir binayı kiralayarak taşıma kararı almasına sosyal medya hesabından eleştirdi.

Söz konusu kiralamaya yönelik bir süre önce basında yer alan haberlerden sonra sosyal medya hesabından “İhaleciler, FETÖ'den farkınız yok” paylaşımı yapan Kurt, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na verildi. Kurt, bunun üzerine partisinden istifa etti.

İHRAÇ GEREKTİREN SUÇ KAPSAMINDA

AKP'li Mevlüt Kurt'a İl Disiplin Kurulu'ndan gönderilen yazıda, söz konusu paylaşımının parti tüzüğünün 117.7 maddesi olan, “Parti yöneticileri, üyeleri veya tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yapmak, iftira, hakaret, karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunmak” fiilini kapsadığı belirtildi.

Bu hareketin de kesin ihraç cezası ile cezalandırılması gereken eylemler arasında sayıldığının altı çizilirken, 7 gün içinde parti binasına gelerek ifade vermesi istendi.

İFADE VERMEDEN İSTİFA ETTİ

AKP İl Başkanı Cesim Ercik ve Genel Sekreter Kenan Peker'in Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı şikâyetten sonra ifade veren Mevlüt Kurt, Disiplin soruşturması ile ilgili ifade verme süresi olan 7 gün sona ermeden 2017'den beri üyesi bulunduğu AKP'den istifa etti.

KABUL EDİLMEYECEK BİR DURUM

İŞKUR'un yeni binasının 5 yıllığına 600 bin TL bedel ile kiralanmasının kabul edilemez olduğuna işaret eden Kurt, süreç ile ilgili şunları söyledi:

* Bu paylaşımı bir eleştiri olarak ve binanın kiralamasından vazgeçilmesi için yaptım. Kimseye hakaret etmedim, iftira atmadım.

* Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde kentte bu kadar boş ve atıl durumda kamu binası bulunurken bu kadar yüksek bedel ile kiralama yapılması israftan başka bir şey değil.

* Ben partimin davasını savundum. İnsanlarımız asgari ücretle çalışırken niye bu kadar kira bedelleri verildiğine itiraz ettim. Bu eleştirim sonrası disipline verilmeme şaşırmadım. Kesin ihraç edilmeden çok sevdiğim partimden istifa etmek zorunda kaldım.

YILLIK KİRASI 600 BİN

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlık soruşturması kapsamında Güneykent Polis Merkezi'nde ifadesi alınan Mevlüt Kurt, söz konusu konu ile ilgili sosyal medya hesabından “İhaleciler, FETÖ'den farkınız yok” paylaşımın kendisi tarafından yaptığını kabul etti. Kurt şöyle devam etti:

KAMU BİNALARI ATIL DURUMDA

* Adeta atıl kamu bina mezarlığına dönen Mersin'de, İŞKUR, Akbelen Bulvarı üzerinde yer alan AKP İl Binası'nın da sahibi İ.Y.’ye ait aynı ilçedeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Karayolları 5'nci Bölge Müdürlüğü karşısındaki 5 katlı ve lüks binaya yine kiracı olarak çıkma kararı almıştı.

Kurumun yüksek bedelle kiraya çıktığı kentte, çok sayıda kamu binasının ise atıl durumda boş olarak durması dikkat çekiyor.

* Kent merkezi konumundaki Akdeniz ilçesinde Mersin Uluslararası Limanı (MIP), karşısında yer alan Kültür ve Turizm, eski tapu müdürlükleri binaları, Devlet Hastanesi Poliklinik ve Kızılay binalarının da aralarında yer aldığı kamu mekânları kapılarına kilit vurulmuş halde kaderine terk edilmiş olarak duruyor.

5 YILLIĞINA KİRALANMIŞ

Bu arada İŞKUR İl Müdürlüğü'nün aylık 50 bin TL olan kira bedeli yıllık 600 TL'ye ulaşıyor. 5 yıllık 3 milyona ulaşan kiralama bedeli ile kontrat yapıldığı dile getirilen kafa karıştıran işlemde, eşi eski AKP Erdemli İlçe yöneticisi olan İŞKUR İl Müdürü Halil Bozkurt, ‘Kiralama bedelini bilmiyorum' demişti.

Kentte günün konusu olan kafa karıştıran kiralamayı değerlendiren emlakçılar ise söz konusu bölgede bu tür bir kiralama işlemenin son derece yüksek olduğunu dile getirmişti.

TABELASI ASILDI

Öte yandan kentte günün konusu olan kafa karıştıran kiralamada, tadilat ve teşrifat çalışmaları hala devam eden yeni binaya kurumun İŞKUR tabelası da asıldı.