İhaleye fesat operasyonu: 168 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen 168 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri bu karar doğrultusunda şafak vakti harekete geçti.

90 MİLYON ZARAR İDDİASI

Polis, Türkiye genelinde 26 ilde üniversite ve hastane kantinlerinde ihaleye fesat karıştırarak 48 olayda devleti 90 milyon lira zarara uğrattığı öne sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisini yakalamak için çalışma başlattı.

ŞEBEKE LİDERİ DERVİŞ B.

Polis 34 ilde eş zamanlı ev ve iş yerlerine baskın yaptı. Şebeke liderliğini Derviş B. isimli şahsın yaptığı öne sürülürken, operasyonda gözaltı kararı verilen 168 zanlıdan çoğu gözaltına alındı. (İHA)