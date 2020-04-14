İhbar edilen otobüsten 4 corona virüslü hasta çıktı

Corona virüsle mücadele konusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanırken, vatandaşların ihbarları da değerlendiriliyor. Bu kapsamda İstanbul'dan Van'a gelen bir otobüste corona virüs testleri pozitif olan 4 yolcunun bulunduğu ihbarı üzerine Van Valiliği harekete geçti.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Valiliğe ulaşan ihbarın hemen ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgi vermesi üzerine otobüsün geçtiği güzergahtaki illerde tedbir alındı. Erzincan il sınırları içerisinde polis tarafından durdurulan otobüsten uzman ekipler tarafından indirilen ve corona virüs testleri pozitif olan 4 vatandaş, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Corona virüsü taşıdıkları halde seyahat eden 4 yolcuya ayrıca idari para cezası da kesildi.

POLİS EVLERİNE BIRAKTI

Buradan güvenlik güçlerinin eşliğinde yoluna devam eden otobüs, 15 yolcusu ile Van'a geldi. Van Şehirlerarası Otobüs Terminalinde karşılanan otobüsteki yolcuların ilk sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra 7 yolcu polis gözetiminde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderildi. Van'da ikamet eden diğer 8 vatandaş ise tutanak imzalatılarak polisler tarafından evlerine bırakılıp karantinaya alındı.

Bu arada Van'da corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında evinde gözetim altında tutulanların sayısı da 20 bini aştı. Öte yandan, Çaldıran ilçesi Hanköy Mahallesi'nden sonra Çatak ilçesi Alacayer Mahallesi'nin Tellikaya ve Çemik mezralarındaki karantina da sonlandırıldı. İHA

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