İhbar yağıyordu, harekete geçildi… Çok pahalıya patladı

İstanbul’da Boğaz’da son günlerde bazı kiralık teknelerde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak parti yapıldığı yönünde Emniyet’e birçok ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler İstanbul Boğazı’nda seyir halinde bir tekneye baskın düzenledi.

Ekipler tekneyi durdurup içeri girdiklerinde tam 49 kişilik bir grupla karşılaştı.

EĞLENCE SON BULDU

Eğlence, polisin gelmesiyle son bulurken 49 kişiye 3 bin 150’şer TL’den toplamda 154 bin 350 TL para cezası kesti.

Tekne sahibi Muzaffer C. ve çalışan Tevfik T.T., işlemlerinin yapılması için Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne götürüldü. (İHA)