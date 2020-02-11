İHH temsilcisi müdür oldu, AKP’lilere teşekkür etti!

Almus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan aynı zamanda Eğitim-Bir-Sen ilçe başkanı ve İHH ilçe temsilcisi olan Ebubekir Sözkesen, geçtiğimiz günlerde İlçe Özel İdare Müdürü olarak görevlendirildi.

Göreve başladığı ilk günde yeni makamında fotoğraf çektirip kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sözkesen, bu göreve gelmesine yardımcı olanlara teşekkür etti.

AKP’LİLERE TEŞEKKÜR

Sözkesen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Almus İlçe Özel İdare Müdürlüğü’ne görevlendirilmem sonucu bugün itibariyle yeni görevimize başlamış bulunmaktayız.

* Bu görevi şahsıma layık görerek desteğini esirgemeyen sevgili kardeşim AKP İlçe Başkanı Engin Aybek başkanıma ve ilçe teşkilatına, ayrıca il encümeni Hayri Uçar ağabeyime teşekkür ederim.

* Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla halka hazmet Hakka hizmet düsturu ile çıkmış olduğumuz bu yolda Rabbim muvaffak eylesin İnşallah.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Sözkesen’in bu paylaşımı akıllarda soru işareti bırakırken vatandaşlar da tepki gösterdi. Sözkesen, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kısa sürede sonra kaldırdı.