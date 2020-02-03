İki aile arasındaki kavgada çocuk öldü

Bayrampaşa’ya bağlı Cevatpaşa Mahallesi’nde 1 Şubat Günü gece saatlerinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Kavganın alevlenmesi üzerine iddiaya göre, Oktay C., silahını ateşledi.

Bu sırada olay yerinde bulunan 13 yaşındaki Sinan Üstünalp vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oktay C. isimli şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

13 yaşındaki çocuk, olay yerine giden sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında görgü tanıklarının bilgilerine başvurulurken, olay yerinde bulunan 4 boş kovan polis ekiplerince incelemeye alındı.

ŞÜPHELİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Silahı ateşlediği belirlenen Oktay C.’nin çok sayıda suçtan kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmasını yürüten polisin Oktay C.’yi yakalama çalışmaları devam ediyor.