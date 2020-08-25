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İki aile arasındaki kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Jandarma köyde güvenlik önlemlerini artırırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

20:14 -
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Olay Diyarbakır'ın Lice ilçesi Güçlü Mahallesi ve Serin Mahallesi arasında meydana geldi. Köylüler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha sonra sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Kavgayla birlikte çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Silahların konuştuğu kavgada ilk belirlemelere 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi. Jandarma köyde güvenlik tedbirlerini alırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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aile Dicle Üniversitesi Diyarbakır Haber Hadımköy Sağlık
Son güncelleme: 20:23 25.08.2020
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