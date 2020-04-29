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İki ay önce göreve başlayan doktor ‘corona’ya yakalandı

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Filistinli asistan doktor Muhannad Al-Khatib, corona virüsü testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. Al-Khatib, sosyal medya hesabından "Coronaya yakalandım, durumum iyi. Bana dua edin" mesajını paylaştı.

09:59 -
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İki ay önce göreve başlayan doktor ‘corona’ya yakalandı

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi genel cerrahi bölümünde 2 ay önce görev yapmaya başlayan 26 yaşındaki doktor Muhannad Al-Khatib’in, rahatsızlanması üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Tedaviye alınan Al-Khatib, sosyal medya hesabından “Coronaya yakalandım, durumum iyi. Bana dua edin” paylaşımı yaptı. (DHA)

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de corona virüsü kaynaklı can kaybı 2 bin 992’ye, toplam vaka sayısı ise 114 bin 653’e ulaştı. Son 24 saatte 2 bin 392 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 92 kişi de hayatını kaybetti.

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Corona doktor Mersin Mersin Üniversitesi sosyal medya
Son güncelleme: 10:08 29.04.2020
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