İki aylık bebeği çöpe bıraktılar

Fatih bağlı Demirtaş mahallesinda çöp konteynerlerinin yanından bebek ağlaması duyan bir vatandaş poşet içerisindeki bebeği görüp durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

2 aylık olduğu belirlenen bebek ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki kameraları inceleyen polis ekipleri bebeğin çöp konteynerin yanına nasıl kimler tarafından bırakıldığını tespit etmeye çalışıyor.

“ÇÖPÜN YANINA BIRAKILMIŞ”

Görgü tanığı Murat Karakaş, ” Otoparkçı arabayı bırakırken çocuk sesi duyuyor. Çöpün yanına bir bakıyor çocuk var. Ondan sonra polisi arıyor. Sağlık ekiplerine haber veriyor. Ekipler gelip alıyor. Çöpün yanına bırakılmış. Durumu iyi. Kim bıraktıysa eşyalarını da bırakmış gitmiş. Maması bile duruyordu yanında” dedi. (DHA)