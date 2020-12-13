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İki aylık buzağıya tecavüz ederken yakalandı, savcı ‘kovuşturmaya gerek yok’ dedi!

Sapıkları cesaretlendiren karar! İki aylık buzağıya cinsel saldırıda bulunduğu DNA örnekleriyle kesinleşen G.E. hakkında, 'mala zarar verme' suçu oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Buzağının sahibi Abdulkerim Gürbüz, 67 yaşındaki zanlının ceza almasını isterken, Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Avukat Alev Arsan da kararın hatalı olduğunu ve suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:40, 13/12/2020
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İki aylık buzağıya tecavüz ederken yakalandı, savcı ‘kovuşturmaya gerek yok’ dedi!

Olay, geçen ağustos ayında Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşandı. Hayvancılık yapan Abdulkerim Gürbüz, arkadaşıyla birlikte piknik için hazırlanırken hayvanlarına yem ve su vermek için ahıra gitti. Ahırın kapısının açık olmasından şüphelenen Gürbüz, içeri girdiğinde G.E.’nin iki aylık buzağıya cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Ahıra giren Gürbüz’ü gören G.E., panikleyerek pantolonunu çekmeye çalıştı.

ALINAN DNA’LAR UYUMLU ÇIKTI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına G.E. suçlamayı kabul etmedi. Şüpheli, kümes hayvanlarına zarar veren köpeğe bakmak için ahıra girdiğini ileri sürdü. Şüpheli G.E’den ve buzağıdan alınan örnekler ise Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderildi. Gelen sonuçlarda  G.E.’nin DNA’sıyla buzağıdan alınan DNA’nın uyumlu olduğu belirtildi.

Böyle bir olay yaşadığı için çok üzgün olduğunu belirten Abdulkerim Gürbüz, “Buzağıma G.E.’nin cinsel saldırıda bulunduğunu gördüm. Savcılık tarafından bunun cezasının olmadığı bildirildi. Şahsın, ceza almasını istiyorum ki kimseye bir daha bu eylemi yapamasın” dedi.

CEZA VERİLMEDİ

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, G.E.’nin ‘mala zarar verme’ suçunu işlemediğini, Hayvanları Koruma Kanunu’na göre idari para cezasıyla cezalandırılmasına, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karara, buzağının sahibi Abdulkerim Gürbüz ve hayvan severler tepki gösterdi.

CİNSEL SALDIRI AÇIK VE NET

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Avukat Alev Arsan ise kararın hatalı olduğunu belirterek şunları söyledi: Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından alınan swap örneklerinde şüpheli G.E.’nin DNA örnekleriyle, buzağıdan alınan örneklerdeki DNA örnekleri eşleşiyor. Yani şüpheli tarafından buzağıya cinsel saldırıda bulunulduğu açık ve net olarak belgeleniyor. Biz bu hatalı karara, itiraz ettik, eksik yapılan nitelendirme nedeniyle de konut dokunulmazlığının ihlali ve hayasızca hareketler suçundan dolayı ek suç duyurusunda bulunduk. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:11:30,