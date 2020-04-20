İki baba iki ceza… “Dur ihtarına da uymuyorsun”

İstanbul’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere polis göz açtırmadı. Sultanbeyli ilçesinde ekipler, başka bir yerde olan çocuğunu motosikletle alarak evine geri getiren bir şahsın peşine takıldı. Polisin anonsuna rağmen durmayan motosikletli, önü kesilerek durduruldu.

Baba ve küçük yaştaki oğlu, polise yakalanınca şaşkına döndü. Baba, “Çocuk orada kalmıştı onu almaya çıktım. Ağlıyordu 3 gündür orada, almaya gittim” şeklinde polise dil döktü.

“ÇOCUK DİYE BİR ŞEY YOK”

Polis amiri de şahsa, “Çocuk diye bir şey yok. Sokağa çıkma yasağı var. Çocuğunuzu alamazsınız. Söylemiş olduğunuz mazeret, sokağa çıkma mazereti değil. İki, kask yok. Üç, çocuk arkada. Dur ihtarına da uymuyorsun” şeklinde açıklama yaptı.

Kimliğini vermemek için bir süre diretse de daha sonra veren şahsa sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle para cezası uygulandı.

ESENYURT’TA TEPKİ ÇEKEN İHLAL

Esenyurt’ta da bir kişinin 4.5 yaşındaki oğlunun kullandığı akülü arabayı otomobilinin arkasına bağlayıp ilerlemesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yetkililer harekete geçti.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Mustafa A.’ya ceza yağdı. Ehliyetine el konulan Mustafa A.’ya toplam 3 bin 600 lira para cezası kesilirken “Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan da hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı. (DHA-İHA)