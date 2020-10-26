İki belediye başkanı coronaya yakalandı

Samsun’un Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, bulaş şüphesi yüzünden yaptırdığı Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Evinde karantinada olan MHP’li Kılağuz, “Corona belirtisi yoktu ancak testim pozitif çıktı. Şu anda evde izole halindeyim. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka riayet edelim” dedi.

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinin Belediye Başkanı Mutlu Özel de sosyal medya hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu duyurdu. MHP’li Özel, “Sağlık durumum şu an iyi. 10 günlük karantina ve tedavi sürecim başlamıştır” ifadelerini kullandı.